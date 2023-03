Elezioni a Piazza Armerina: candidati al consiglio cercasi.

Mancano ancora più di due mesi alle elezioni comunali a Piazza Armerina e il quadro delle candidature è ancora abbastanza nebuloso. Per il momento abbiamo in pratica due certezze: la prima è che l’attuale sindaco di Piazza Armerina, ben assistito dalla sua squadra di giovani e da FDI, e Mauro Di Carlo, supportato dall’organizzazione del Partito Democratico, sono già pronti ad affrontarsi nella prossima competizione elettorale. Per il resto, come è sempre accaduto, occorrerà attendere le quarantotto ore precedenti alla presentazione delle liste prima di poter avere una conferma ufficiale.

Nonostante i proclami ed i buoni propositi, gli altri candidati hanno da risolvere tutta una serie di problemi tra cui quello delle liste che dovranno sostenerli, ne sono necessarie almeno due. Una volta, partecipare alla competizione elettorale per un posto di consigliere, era non solo una questione di prestigio, ma anche un modo per poter guadagnare qualcosa in caso di conquista di un posto nel parlamentino della città. Un consigliere, tra partecipazioni alle sedute in aula e la partecipazione alle sedute delle commissioni, portava ogni mese a casa un bel gruzzoletto. Si ci metteva a disposizione della città molto volentieri. Oggi per racimolare centocinquanta euro occorrono almeno 3/4 mesi e la partecipazione a diverse sedute di consiglio e in commissione. Per ogni seduta di consiglio comunale o in commissione si guadagnano 12 euro netti, in media 3 euro l’ora.

Sottopagare la politica (stupida idea partorita dal populismo più becero) ha purtroppo questo spiacevole inconveniente: nessuno vuole impegnarsi, soprattutto chi svolge un lavoro da professionista o da imprenditore, in un’attività che fa solo perdere molto tempo, spesso in riunioni insignificanti. Tutto questo va a discapito della qualità del consiglio comunale in cui, tranne qualche eccezione, non entrano persone con storie personali e lavorative di un certo spessore. Poi, bisogna precisare, che il consiglio comunale ha perso tutta una serie di prerogative e il suo potere oggi è molto limitato, tanto che, come è sempre accaduto in questi anni, i sindaci hanno terminato il loro mandato senza la maggioranza iniziale e senza soffrirne più di tanto.

In conclusione, ci sono candidati a sindaci che stanno avendo grosse difficoltà a completare le liste ed è possibile che qualcuno decida, piuttosto che fare una brutta figura, di rinunciare o di convergere su un altro candidato, accettando magari la promessa di essere nominato vicesindaco. E’ già accaduto in passato e non sarebbe una sorpresa per nessuno vedere candidati liquefarsi al sole della primavera.

Comunque facciamo qualche calcolo. Le liste da presentare, tenendo conto dei nove candidati annunciati fino ad oggi, sarebbero circa 18, composte ognuna da 16 cittadini per un totale di 288 candidati: un candidato ogni 78 elettori, ma nella realtà si tratta,considerando solo i votanti, di un candidato ogni 55 elettori circa, con questi numeri è inevitabile che si materializzino delle liste a valore zero ovvero piene di candidati in grado di racimolare solo pochissimi voti.

Il percorso per i candidati é dunque pieno di insidie, tranelli e ostacoli come quello di un reality show. A proposito di reality show, a volte mi chiedo se la formula del Grande Fratello non sarebbe la più indicata ad eleggere un buon sindaco. Immagino già il presentatore che annuncia i concorrenti “nominati”, gli elettori che decidono con il televoto, la serata delle eliminazioni, magari con tanti sponsor e tante sorprese, il tutto commentato in diretta sui social. Sarebbe uno sballo!