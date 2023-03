Confesercenti: Cambio al vertice della delegazione di Piazza Armerina

Nei giorni scorsi il cambio al vertice della delegazione di Piazza Armerina di Confesercenti, a Fabio Buscemi subentra Luigi Vivacqua. Questo avvicendamento è stato un momento di confronto per discutere delle tante tematiche economiche e imprenditoriali che interessano la città dei Mosaici e iniziare a fare il punto della situazione dal quale ripartire.

“Intendo spendere il mio mandato – dichiara il neopresidente Luigi Vivacqua- cercando di rinvigorire i rapporti con il tessuto imprenditoriale della mia città che, in questi anni, ha attraversato una crisi dopo l’altra e che versa in condizioni preoccupanti per chi la osserva con occhi attenti”.

Ha le idee chiare Vivacqua sulle prossime mosse da portare in campo: “Il mio direttivo promuoverà incontri e iniziative per sostenere le attività e far loro conoscere tutti i servizi dedicati, dall’accesso al credito alla consulenza energetica, perché sappiano di non esser sole e per aiutarle ad affrontare questo periodo di enormi difficoltà”.

Fabio Buscemi, saluta così questi anni trascorsi: “Lascio la presidenza della delegazione di Piazza Armerina per sopraggiunti impegni lavorativi. Sono stati anni intensi di lavoro sul territorio e sinergia con tutto il direttivo. Abbiamo creato solide basi per essere punto di riferimento per tante imprese. Faccio gli auguri al nuovo presidente Luigi Vivacqua e rimango comunque a disposizione della Confesercenti di Piazza Armerina”.