Piazza Armerina : cominciati oggi i lavori nel quartiere Casalotto

Sono stati avviati oggi i lavori di rifacimento della rete idrica del popolare quartiere Casalotto. Gli interventi, partiti dalla via Silvia, e per un costo di circa 3 milioni e mezzo di euro, hanno l’obiettivo di porre fine al problema della carenza e, molto spesso, assenza di acqua nella zona in questione.

A detta del sindaco Cammarata i lavori di rifacimento rappresentano un intervento storico affinché il Casalotto non sia più penalizzato da tale problematica e si possa tornare ad usufruire di un bene primario, come è per l’appunto l’acqua, nella piena normalità.

Salvatore La Rosa