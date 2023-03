Riaperta la galleria di via Libero Grassi. Eliminata l’infiltrazione d’acqua e risistemato il manto stradale.

L’assessorato ai lavori pubblici di Piazza Armerina comunica che:

«La galleria di via Libero Grassi, precedentemente chiusa per lavori di manutenzione, è stata riaperta al pubblico dopo aver subito alcuni interventi di riparazione. Le forti piogge dei giorni scorsi avevano rialimentato una sorgente che aveva causato le infiltrazioni d’acqua causa principale della chiusura del tratto stradale. L’infiltrazione è stata completamente eliminata.

Oltre a questa riparazione sono stati effettuati altri interventi per migliorare la sicurezza e l’aspetto della galleria. Le inferriate all’esterno della struttura sono state risistemate, l’asfalto del manto stradale è stato riparato, l’intera galleria è stata ritinteggiata e sono stati posizionati dei catarifrangenti per garantire una maggiore sicurezza.

Tutti gli interventi compiuti sono stati realizzati allo solo scopo di riaprire con solerzia la galleria e devono essere considerati come degli interventi tampone. E’ già stato dato mandato all’ufficio tecnico di redigere un progetto di riasfalto e messa in sicurezza di via Libero Grassi fino alla congiunzione con via Don Milani. La stessa Via Milani sarà oggetto di lavori di riasfalto. L’ufficio tecnico, che l’amministrazione ringrazia nella figura dell’ingegnere Capo, Ing. Domminuco e di tutti i tecnici per l’impegno e la dedizione, è dunque al lavoro a pieno regime.

Tenuto conto dell’importanza che riveste questo tratto di strada che collega nord e sud della città il Comune chiede ai cittadini di collaborare per mantenere pulita la galleria evitando di buttarvi rifiuti e segnalando alle autorità eventuali trasgressori. »