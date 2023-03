Ripristinati a Gagliano Castelferrato i servizi del presidio ospedaliero

“I prelievi sono ripresi regolarmente e abbiamo già scritto ringraziando il commissario e il direttore amministrativo dell’Asp di Enna, Francesco Iudica e Emanuele Cassarà”. Così il sindaco di Gagliano Castelferrato Salvatore Zappulla comunica la risoluzione del disservizio che per poco più di un mese e mezzo ha reso impossibili i servizi offerti dal presidio sanitario di Gagliano. Una situazione che lo aveva indotto a chiedere a gran voce un intervento, cosa che ha fatto anche il presidente del consiglio comunale Giuseppe Candito con il consigliere Antonio Scardilli, pochi giorni fa.

“Il nostro presidio offre servizi importanti ai gaglianesi e comprendiamo l’amarezza di quanti hanno dovuto fare i conti con un disagio reale – prosegue il sindaco -. Per questa ragione noi sin da subito ci siamo messi in moto, ottenendo in tempi ragionevolmente brevi che la situazione, assolutamente imprevedibile e non voluta da nessuno, si protraesse ulteriormente”.

Inoltre il Comune adesso è intervenuto per un altro problema, che riguarda i pediatri di Gagliano. “Abbiamo stanziato una somma per acquistare una bilancia da donare ai poliambulatorio, affinchè sia messa a disposizione del pediatra – conclude il sindaco – risolvendo così un’altra situazione che rischiava di provocare disagi”.