Piazza Armerina – A giugno il Piazza Armerina Book Festival con presenze eccellenti

La manifestazione “Piazza Armerina Book Festival” si svolgerà a giugno nella città siciliana di Piazza Armerina, patrocinata dal comune e dalla Comunità Europea. Il festival, dedicato al mondo dei libri, sarà diretto da Damiano Gallo, autore e conduttore televisivo. Alla conferenza stampa di presentazione della manifestazione, che si è tenuta nel pomeriggio di oggi, hanno partecipato il sindaco di Piazza Armerina, Nino Cammarata, e l’assessore al Turismo, Ettore Messina, che hanno sottolineato l’importanza di iniziative di questo tipo per promuovere la città e il suo patrimonio storico.

Fra gli autori che hanno già confermato la loro presenza al festival ci sono il giornalista di Rete 4 Mario Giordano, l’attrice Anna Kanakis e il giornalista investigativo Toni Capuozzo (nella foto). Il sindaco Cammarata ha anche annunciato che la città si preparerà all’evento con una importante azione di maquillage, ovvero una serie di interventi di riqualificazione e abbellimento delle aree urbane, per offrire ai visitatori un’esperienza ancora più suggestiva e coinvolgente.

Il “Piazza Armerina Book Festival” si propone di diventare un appuntamento annuale per gli amanti dei libri e della cultura, offrendo un’occasione unica per scoprire la città e il suo patrimonio artistico e architettonico, nonché per incontrare autori di grande rilievo nazionale ed internazionale.