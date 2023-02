Outfit e tendenze del momento

Abbiamo visto numerose passerelle della moda presentare un tripudio di capi, colori, look e accessori, tutti destinati a diventare dei veri must have per molte donne. In questo momento infatti, la possibilità di scelta è davvero ampia, di conseguenza gli outfits sono in grado di rispondere alle esigenze di tutti, a partire dai nostalgici degli anni Novanta e Duemila e proseguendo con gli amanti dei look minimal-basic, dei capi evergreen come il cappotto cammello e dei colori neutri o il nero.

Scopriamo insieme quali sono le tendenze del momento delle quali non potremo più fare a meno.

Cappotti classici, trench e ritorno ai modelli minimal-basic

Il primo trend di questa stagione sarà quello che vedrà il ritorno dell’intramontabile cappotto color cammello in tante sfumature, tra le quali il cognac, che viene rivisitato utilizzando differenti materiali, tutti caldi, avvolgenti e da abbinare ad abiti statement. I colori del momento sono neutri e rilassanti e gli outfit preferiti spesso sono extra-morbidi: saranno particolarmente apprezzati tutti i look che richiamano la natura e spronano la forza interiore di ogni individuo. Sempre in questo senso, possiamo affermare che il capospalla per eccellenza della primavera-estate 2023 sarà il trench: da indossare in tutti i tessuti e colori immaginabili, nelle intramontabili versioni minimaliste, ma senza escludere i modelli tempestati di borchie.

Altra prerogativa degli outfits del momento sarà puntare sugli stili basic e minimal, del tutto privi di fronzoli e ai quali abbinare accessori color oro, ma anche sul mix di colori neutri come beige e cipria, per risolvere anche il più difficile look. Fanno parte dello stile minimal anche le giacche maschili oversize, che possono apparire austere, ma rimandano all’esigenza dell’essenziale.

Come accennato, abbonderanno gli outfit senza fronzoli, bensì lineari e puliti, creati con i colori della terra e in perfetto equilibrio tra loro, quindi non una sottrazione a tutti i costi ma un perfetto risultato contemporaneo, come a dire che vale sempre il concetto “Less is More”. Molte donne potranno osare un look un po’ da Lolita seducente indossando il gambaletto: a rete o velato, nero, nude o bianco, non importa, ciò che interessa è il risultato che sarà assolutamente magnetico e delicatamente provocante.

Sempre in tema di provocazione, lo streetstyle sarà caratterizzato dalla presenza della lingerie in vista, da indossare sotto accattivanti blazer oversize. A proposito di fetish e austerity, tornano lo stile gotico e quello dark-futuristico in similpelle nera: anche in questo caso abbondano le forme oversize sia nelle giacche, dotate di grandi tasche, sia negli stivaloni.

Durante questa stagione, però, tra i classici che si ripresenteranno come se non fossero mai passati di moda, ci sarà il colore grigio, che rappresenta l’eleganza e la sobrietà per eccellenza: sulle passerelle di moda è apparso sia in una versione monocromatica basic, sia alternando le varie tonalità di grigio.

Ciò che davvero non è mai tramontato, nonostante le numerose proposte pastello di questa stagione, è il total black, proposto da numerosi brand e sempre amato dalle modaiole, perché in grado di risolvere tutto.

Mini bag, colori pastello e scarpe colorate e comode

Ad accomunare uomini e donne è sicuramente la passione per le mini-bag, che possono essere portate al polso, al collo o indossate solamente come accessorio per completare l’outfit: la funzione, a ben vedere, sarà semplicemente di essere vista e di far sì che chi la nota non possa non domandare cosa ci mettiamo dentro. Si tratta comunque di un accessorio che, se da un lato è spiritoso, dall’altro è in grado di completare l’outfit a dispetto delle sue dimensioni.

In questa stagione ci sarà un autentico ritorno ai colori pastello, un vero must have del momento, a partire dalle gonne corte e proseguendo con quelle lunghe e a vita bassa; sempre delicatamente colorati con tinte tenui saranno anche le camicette floreali e oversize, i capi trasparenti spesso sovrapposti tra loro e i pantaloni dalle linee morbide. Il risultato sarà allo stesso tempo sia casual che fresco.

Soprattutto le donne si sono stancate di pagare un prezzo alto per la loro eleganza: spesso, infatti, indossare le scarpe con i tacchi comporta scomodità e sofferenza. Finalmente, sarà possibile indossare scarpe donna basse , comode e da abbinare ai capi adornati da margherite, rose e fiori di ogni tipo.

Adesso è davvero importante che l’outfit femminile comprenda scarpe non solo dai tacchi vertiginosi, ma anche bassi, purché realizzate con materiali di qualità, in grado di rispondere alle esigenze di chi le indossa e quindi alla moda e sempre confortevoli, come se si trattasse di una coccola quotidiana per il piede.