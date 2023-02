Dipietro : “Il confronto con la kore comincia a produrre risultati storici”

“Il proficuo lavoro svolto dal tavolo istituzionale istituito tra il Comune di Enna e l’Università Kore comincia a produrre risultati che potremmo definire storici per la loro importanza e per le ricadute sulla nostra città”.

Ad affermarlo è il Sindaco di Enna, Maurizio Dipietro, che questa mattina ha comunicato alla Commissione dei Capigruppo consiliari, gli sviluppi del confronto portato avanti in questi mesi nell’organismo istituito a seguito dell’approvazione, all’unanimità, nel luglio dello scorso anno, dell’ordine del giorno denominato “Enna città universitaria”.

“Abbiamo, infatti, concordato con i vertici della Kore – spiega il Sindaco – sulla localizzazione, in tempi brevi, di una facoltà universitaria ad Enna alta e sull’individuazione, nell’area della ex fiera dell’agricoltura in C.da S. Lucia a Enna bassa, secondo le previsioni del nuovo PRG, considerata idonea ad ospitare lo studentato”.

Sulla base di questo accordo la Kore potrà, quindi, articolare meglio la propria presenza in città, sfruttando appieno anche le opportunità che offre la parte alta e potendo anche realizzare lo studentato.

“Ho, quindi, ribadito – aggiunge il primo cittadino ennese – l’impegno dell’amministrazione comunale a mettere in campo tutte le azioni necessarie all’ampliamento dei servizi in favore degli studenti universitari, a cominciare da quelli relativi ai parcheggi e al trasporto pubblico”.

“Sono particolarmente soddisfatto del percorso di approfondimento e confronto fin qui svolto – conclude Dipietro – nella convinzione dell’importanza di un lavoro comune per la crescita economica e culturale della nostra città. Per questa ragione voglio ringraziare, a nome della cittadinanza ennese, il Presidente Cataldo Salerno per la disponibilità ad accogliere una richiesta collettiva che attendeva questo positivo esito da tempo”.