Enna, polemiche: Il capogruppo FDI risponde all’opposizione

Appare assai deludente il doppio intervento che ho letto nel pomeriggio dei due giovani rampanti Consiglieri comunali del PD Greco ed Andolina i quali contesterebbero al Sindaco ed alla sua maggioranza una incapacità di occuparsi dei problemi quotidiani della Città se non addirittura una totale mancanza di programmazione legate entrambe a questo continuo “entra ed esci” degli Assessori.

Questa Amministrazione dimostra esattamente il contrario e cioè che in un momento in cui sicuramente qualche difficoltà politica questa coalizione la sta attraversando, esce l’elenco ufficiale dei progetti finanziati con il PNRR che per quanto riguarda il nostro Comune ammontano a 31 per una somma complessiva di circa 33 milioni di euro.

Per non parlare dei quasi 40 milioni di euro già spesi in questa Città in questi lunghi nove anni attraverso altre fonti di finanziamento regionali e ministeriali.

In politica, specie se ci sono buona fede ed onesta intellettuale, gli scontri ci stanno tutti anche all’interno della propria coalizione ma se qualcuno pensa, immagina o meglio spera che noi si faccia così stupidamente spazio a quel partito e cioè il PD che in questa Città, prima di Dipietro e cioè con i due Sindaci che lo hanno preceduto, ha brillato solo per inefficienza ed inefficacia amministrativa, allora si sbaglia di grosso. In dieci lunghi anni questi due campioni Sindaci appena ricordati hanno portato in città appena due milioni di finanziamento e l’unica cosa che ricordo soprattutto di uno di loro, il primo neanche pervenuto amministrativamente parlando, è che avremmo dovuto trasferire il carcere di Enna e realizzare la moschea del centro Sicilia.

La coalizione di centrodestra, più o meno allargata alle nuove forze di Centro appena sperimentate con largo successo in Basilicata, alle espressioni civiche assolutamente fondamentali in questo quadro politico e nella gestione amministrativa della Città, rimane per noi un valore indissolubile ed imprescindibile e come FDI continueremo quotidianamente a lavorare perchè la stessa possa ricomporsi nella sua iniziale interezza e soprattutto ampliarsi per una prospettiva futura che, antitetici al PD, ci vedrà chiamati alle urne nell’ottobre del 2025.

Caro Greco tu ti saresti già dimesso al posto di Dipietro; noi siamo invece abituati ad essere fedeli sempre e comunque all’inequivocabile mandato popolare che è l’unico che va rigorosamente rispettato e che ha la piena consapevolezza del fatturato amministrativo prodotto in 9 anni da Dipietro e da tutte le componenti che lo abbiamo supportato.

Dante Ferrari

Capogruppo FDI