Una cornetteria notturna a Piazza Armerina: l’Impresa del ventunenne Samuele Fortunato per realizzare un sogno

Nella città di Piazza Armerina, un giovane ventunenne di nome Samuele Fortunato ha deciso di sfidare le difficoltà economiche e sociali, tipiche di molte realtà del sud Italia, avviando un’attività tutta sua: una cornetteria notturna. Questo progetto non è solo un’attività commerciale, ma il simbolo della volontà di un giovane di realizzare i propri sogni.

Intervista a Samuele: Tra Sogni e Realtà

Samuele ha condiviso con noi la sua storia e i suoi pensieri su cosa significhi mettersi in gioco. “Il desiderio di avere qualcosa di mio è sempre stato forte,” racconta Samuele, “e sapevo che per realizzarlo avrei dovuto fare dei sacrifici. “Prima di aprire la sua cornetteria, Samuele ha lavorato per altri, accumulando esperienza e capitale, rinunciando a tempo libero e uscite con gli amici, ma soprattutto, come lui stesso sottolinea, “ho rinunciato a lamentarmi e a dare la colpa agli altri quando le cose non andavano come speravo.”

La cornetteria Skimicando, che funziona principalmente di notte, offre una varietà di cornetti e dolci, e in pochi giorni sta già diventando rapidamente un punto di ritrovo non solo per giovani della città. “Vedere i clienti tornare perché apprezzano quello che facciamo è una delle soddisfazioni più grandi.” dice Samuele, evidenziando il successo iniziale del suo progetto.

Un Messaggio per i Giovani

Con entusiasmo, Samuele invia un messaggio ai suoi coetanei: “Se avete un sogno, non chiedetevi se potrete realizzarlo, ma cosa siete disposti a fare per raggiungere i vostri obiettivi.” Queste parole risuonano con particolare forza in un’area del paese dove le opportunità non sono sempre immediate o evidenti.

L’iniziativa di Samuele è più che un business: è un esempio di come la determinazione e la capacità di sacrificio possano effettivamente portare alla realizzazione personale, anche in contesti meno favorevoli. La sua storia ispira molti giovani a non aspettare il cambiamento, ma a essere essi stessi il cambiamento che desiderano vedere nelle loro vite.