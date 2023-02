Avis : Teatro Garibaldi Enna, sabato 25 febbraio l’ Assemblea dei soci, consegna benemerenze e spettacolo cabaret

Si svolgerà sabato 25 febbraio, l’annuale Assemblea ordinaria dei soci, presso il Teatro Garibaldi di Enna, con inizio alle 17:30.

Dopo la relazione del Consiglio Direttivo e l’approvazione del Bilancio da parte dei soci, verranno consegnate le benemerenze a tutti i donatori presenti.

“L’Assemblea dei soci – dichiara la Presidente dell’Avis comunale di Enna, Maria Elena Spalletta – é un momento di condivisione, di analisi dell’attività che l’Associazione ha svolto durante l’anno precedente e di esposizione di quelle che si pensa di realizzare durante il 2023. La consegna delle benemerenze – sottolinea la Presidente- è un dovuto riconoscimento al socio per le donazioni effettuate durante gli anni, un doveroso ringraziamento per aver contribuito a salvare molte vite. Verranno quindi consegnati attestati in rame, argento e oro, in base al numero degli anni di iscrizione in Avis e al numero di donazioni”.

A ricevere un riconoscimento saranno anche i soci fondatori, i soci collaboratori e tutti i donatori presenti anche se hanno effettuato una sola donazione, in quanto per l’Avis di Enna è importante celebrare il donatore.

L’evento, presentato da Elisa Di Dio, alla presenza delle autorità civili e militari e di tutte le associazioni che hanno collaborato con Avis, si chiuderà con uno spettacolo di cabaret che vedrà sul palco i Badaboom, un duo siciliano che vanta numerose presenze in programmi televisivi.