Intervento di diserbo e pulizia per il decoro urbano a Piazza Armerina

Il Comune di Piazza Armerina ha deciso di intervenire con urgenza per migliorare il decoro e la sicurezza delle scuole e delle strutture sportive, attraverso un’operazione di diserbo meccanico e pulizia delle aree verdi. Questa decisione è stata presa a seguito di numerose segnalazioni da parte dei cittadini che hanno sottolineato la necessità di interventi mirati per mantenere puliti e sicuri gli spazi pubblici.

Dettagli dell’intervento

La determinazione n. 888, datata 18 aprile 2024, prevede specificamente la rimozione di vegetazione infestante e la pulizia di rifiuti sparsi nelle aree verdi, con operazioni programmate per essere ripetute due volte durante il periodo di affidamento. I lavori includeranno il decespugliamento, il taglio di rami e la rimozione di detriti vari, con l’obiettivo di preservare le piante già presenti e migliorare l’estetica generale delle zone trattate.

Scelta del contraente e costi

Per garantire una rapida esecuzione e affidabilità, il Comune ha scelto di affidare i lavori direttamente a Bilardo Carmelo, un’impresa locale nota per la sua competenza nel settore. L’affidamento diretto è stato possibile grazie alle normative vigenti che permettono tali procedure per importi sotto i 40.000 euro. Il costo totale previsto per l’intervento ammonta a 9.991,80 euro, IVA inclusa, che sarà coperto dal fondo investimenti del bilancio comunale.

Impatto previsto

L’operazione non solo mira a migliorare il decoro urbano, ma anche a elevare la sicurezza delle infrastrutture pubbliche, contribuendo così a un ambiente più accogliente e sicuro per tutti i cittadini. L’intervento si inserisce in un quadro più ampio di gestione e manutenzione del verde pubblico, essenziale per la qualità della vita urbana a Piazza Armerina.