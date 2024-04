A Enna, Calascibetta, Catenanuova, Centuripe, Valguarnera e Villarosa arrivano i voucher educativi

Il Comune di Enna, insieme ad altri cinque comuni del Distretto socio-sanitario n. 22, ha lanciato un avviso pubblico volto all’assegnazione di voucher educativi destinati alle famiglie con minori di età compresa tra 6 e 13 anni. Questa iniziativa è parte del Piano di Attuazione Locale (PAL) finanziato dalle risorse della Quota Servizi del Fondo Povertà per l’annualità 2018.

Obiettivi e benefici del programma

Il progetto si pone l’obiettivo di promuovere il benessere dei minori in condizioni di fragilità economica e sociale, offrendo loro la possibilità di partecipare a varie attività educative. Le attività proposte spaziano dall’arte allo sport, passando per l’istruzione e la salute, permettendo così ai minori di esplorare e sviluppare le proprie abilità in campi diversificati.

Condizioni e modalità di accesso

I voucher sono destinati ai minori facenti parte di famiglie beneficiarie dell’Assegno di Inclusione Sociale (ADI), con un ISEE non superiore ai 9.000 euro. Le famiglie interessate devono inoltre risiedere in uno dei comuni del Distretto 22, che include Enna, Calascibetta, Catenanuova, Centuripe, Valguarnera e Villarosa. La richiesta per i voucher deve essere presentata entro il 6 maggio 2024, utilizzando i moduli online disponibili sui siti istituzionali dei comuni.

Valore e utilizzo dei voucher

Ogni famiglia beneficiaria riceverà un voucher nominale del valore di 250 euro, utilizzabile per coprire totalmente o parzialmente il costo di iscrizione a corsi o attività presso enti e società accreditate. I dettagli delle attività disponibili saranno descritti in un catalogo online creato appositamente, che includerà informazioni su sedi, costi e personale impiegato.

L’avvio di questo programma di voucher educativi rappresenta un passo importante verso il sostegno delle famiglie in difficoltà, permettendo ai minori di accedere a risorse educative essenziali che possono arricchire il loro percorso di crescita personale e sociale.

L’avviso lo puoi scaricare qui