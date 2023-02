Quarant’anni di marcia antimafia. Di Fazio ” Non bisogna mai abbassare la guardia”

Anche il Libero Consorzio Comunale di Enna aderisce alla 40esima marcia antimafia Bagheria-Casteldaccia, organizzata dal Centro Studi, Pio La Torre, che si terrà venerdì 24 febbraio nel “triangolo della morte”. Come ormai succede da 40 anni, la marcia avrà inizio da Bagheria e terminerà in piazza a Casteldaccia percorrendo quella che è la strada cosiddetta dei “valloni”, poi rinominata come “strada della marcia antimafia del 26 febbraio 1983″.

Questa non è una ricorrenza qualsiasi per i siciliani è la marcia del coraggio urlato da quei tanti giovani, adulti, politici e esponenti del clero che il 26 febbraio del 1983 scesero in piazza a manifestare a viso aperto contro la mafia. Un atto civile dalla forza rivoluzionaria che ha dato speranza e forza ai tanti siciliani onesti che con le loro azioni quotidiane rinnegano la mentalità mafiosa, non si piegano e credono nelle istituzioni. ”

L’arresto dell’ultimo stragista, il latitante Matteo Messina Denaro,- ha commentato il commissario straordinario del Libero Consorzio Comunale di Enna, Girolamo Di Fazio, già questore impegnato nel fronte della lotta contro la mafia – ha dimostrato come la scelta criminale è sempre perdente. Una vittoria dello Stato sui criminali ma che non può e non deve fare abbassare la guardia. Oggi come quarant’anni fa le istituzioni assieme ai cittadini dovranno testimoniare la propria coscienza civile antimafiosa per chiedere un futuro libero dalle mafie”.