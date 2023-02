[VIDEO] – Piazza Armerina, elezioni: sindaci a confronto nel 2008. Sarà cambiato qualcosa?

Cosa è cambiato nella politica piazzese negli ultimi anni? Per rispondere a questa domanda abbiamo recuperato dai nostri archivi un programma registrato nel 2008, realizzato StartNews, che metteva a confronto i candidati a sindaco di quell’edizione. Quell’anno vinse Carmelo Nigrelli, superando al ballottaggio Giuseppe Mattia. La qualità del video non è eccezionale, ma bisogna tenere conto che quindici anni fa la tecnologia dello streaming non era ancora stata perfezionata e che Youtube esisteva da pochi mesi. StartNews, a Piazza Armerina, produce già programmi sperimentali dedicata alla Rete e dava vita a StartTv una delle prime webtv italiane.