Autostrada A19, conclusi i lavori: riaprono quattro viadotti e una galleria in direzione Catania

La mattina di mercoledì scorso ha segnato un momento significativo per la viabilità tra Palermo e Catania con la riapertura di quattro viadotti sull’autostrada A19. Alla cerimonia di riapertura al traffico della carreggiata in direzione Catania, tra gli svincoli di Buonfornello e Scillato, è stato presente il presidente della Regione Siciliana, anche in qualità di commissario straordinario per gli interventi sull’A19. Non sono mancati l’assessore regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità, i sub commissari e i rappresentanti della Infra.Tech, l’impresa responsabile delle opere.

focus sui lavori di riqualificazione

I lavori, parte di un ampio piano di manutenzione da 1,1 miliardi di euro, hanno interessato i viadotti “Portelle”, “Comunello”, “Capraria” e “Guggino”. Le operazioni hanno incluso la sostituzione delle barriere di sicurezza, il rinforzo delle solette, il rifacimento dei cordoli, e l’installazione di nuovi sistemi di drenaggio e pavimentazione. Anche la galleria “Capraria” ha visto significativi interventi di ripristino. Questi miglioramenti, che hanno richiesto un investimento di oltre 7,3 milioni di euro, mirano a prolungare la vita dell’infrastruttura e a migliorare la sicurezza e il flusso del traffico.

impatto sui lavori futuri e sulla viabilità

Il tratto autostradale riaperto è solo una parte di un più vasto progetto di rinnovamento che ha già visto l’apertura di dieci cantieri per un valore di 27 milioni di euro e l’avvio di ulteriori lavori per oltre 100 milioni di euro previsti entro fine anno. Inoltre, il commissario ha pianificato la sospensione di alcuni lavori durante l’estate per garantire un traffico più fluido. Con queste iniziative, si cerca di non superare i 30 chilometri di zone chiuse lungo i 190 chilometri totali dell’autostrada, al fine di minimizzare il disagio per gli automobilisti e migliorare continuamente le condizioni di sicurezza e di servizio dell’A19.