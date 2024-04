L’ingresso in consiglio comunale di Enna di Dante Ferrari: la dichiarazione del presidente provinciale di FdI, Nino Cammarata

“Esprimo a nome della segreteria provinciale soddisfazione per l’ingresso in consiglio comunale di Enna con la costituzione del gruppo di Fratelli d’italia, del dott. Dante Ferrari. Ciò è il segno di un partito in crescita e sempre piu presente all’interno delle istituzioni del territorio. L’esperienza di Dante Ferrari contribuirà ad avviare una nuova stagione che possa far ritrovare ad un’intera area politica le ragioni dello stare insieme e la condivisione di un progetto di sviluppo per il territorio, in armonia con il governo nazionale e regionale. Fratelli d’italia entra a sala d’Euno con spirito critico, propositivo e da stimolo all’azione amministrativa. Al neo consigliere e a tutto il gruppo dirigente esprimiamo i migliori auguri di buon lavoro”.

Nino Cammarata

Presidente provinciale Fdi