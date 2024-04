Enna – Festa del Primo Maggio alla villa Torre di Federico II

Una giornata di musica, arte e dibattiti per celebrare la comunità e i diritti

Il Primo Maggio, giornata internazionale dedicata ai lavoratori, si celebra quest’anno a Enna in uno scenario storico e suggestivo: la Villa Torre di Federico II. L’evento, promosso dal Collettivo Primo Maggio con il sostegno del Comune di Enna e delle associazioni locali M.U.S.A., Bedda Radio e Garage Arts Platform, si preannuncia come un appuntamento ricco di attività culturali, musicali e di riflessione sociale.

Un luogo storico come cornice di una festa moderna

La Villa Torre di Federico II, normalmente chiusa al pubblico, aprirà eccezionalmente i suoi cancelli per l’intera giornata dalle 10:00 alle 22:00, permettendo ai visitatori di esplorare liberamente il sito. La torre medievale e i suoi giardini diventeranno il palcoscenico di esibizioni live di band locali e dj set, creando un’atmosfera festosa e inclusiva.

Arte, musica e gastronomia locale

Il prato verde attorno alla torre, ribattezzato per l’occasione “Piazza Peppino Impastato”, ospiterà il cuore pulsante dell’evento con stand gastronomici che offriranno prodotti biologici e a chilometro zero. Artigiani locali esporranno le loro creazioni, arricchendo l’offerta culturale della giornata.

Dibattiti e riflessioni sui diritti e le problematiche territoriali

Il piano terra della torre sarà trasformato nella “Sala Portella della Ginestra” dove si terranno incontri e dibattiti su temi cruciali come la gestione delle risorse idriche, la prevenzione degli incendi e le sfide dello spopolamento. Questi momenti di confronto mirano a sensibilizzare la comunità su questioni importanti, stimolando un dialogo costruttivo e propositivo.

Un tributo alla memoria e all’attivismo locale

Un’area speciale verrà dedicata alla memoria di Giuseppe Gatì, giovane allevatore e attivista, simbolo della lotta per i diritti e la sicurezza sul lavoro, scomparso tragicamente nel 2009. Qui, dj selezionati provenienti da tutta la Sicilia renderanno omaggio alla sua memoria con set musicali vibranti.

Partecipazione e coinvolgimento comunitario

L’evento si pone come un’occasione di partecipazione aperta a tutti coloro che desiderano contribuire: volontari, musicisti, artigiani e artisti sono invitati a unirsi alla festa, arricchendola con la loro presenza e le loro proposte. L’Associazione dei Bartender di Enna – Open Bar APS, assicurerà bevande e cibo di qualità, sostenendo i produttori locali e promuovendo la cultura del consumo responsabile e sostenibile.

La Festa del Primo Maggio a Enna non è solo un’occasione per celebrare, ma anche per riflettere, partecipare attivamente e riconnettersi con le radici culturali e sociali della comunità. Un appuntamento da non perdere per vivere un Primo Maggio all’insegna della consapevolezza sociale e del divertimento.