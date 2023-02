Calcio a 5, Piazza Armerina : Gear sconfitta in casa contro l’Itria F.C.

Sconfitta amara per la Gear ieri pomeriggio al Palaferraro : il match finisce 4 a 1 in favore dell’Itria F.C., squadra di Brindisi che già all’andata aveva portato a casa il risultato.

Tanto cuore e agonismo non sono bastati alla compagine armerina penalizzata da assenze importanti e che, nonostante il caloroso sostegno dei propri tifosi, non ha saputo convertire in goal le tante occasioni create. Più concreti di fatto gli avversari che hanno saputo gestire la pressione e finalizzare le azioni di gioco. Nonostante lo svantaggio iniziale dopo un autogol e il raddoppio di Rosato per l’Itria F.C., la Gear ha continuato a premere sull’acceleratore aggiornando con una rete il tabellone grazie alla rete di Sanalitro.

Ma negli ultimi metri la poca lucidità associata anche alla bravura difensiva degli avversari hanno spento la speranza in una coraggiosa rimonta. A chiudere definitivamente i giochi la rete di Pires. Resta il rammarico per aver sprecato un’altra occasione e lasciato indietro punti importanti.

Ma società, giocatori, staff e tifosi proseguono uniti e speranzosi di continuare a gioire insieme.

Salvatore La Rosa