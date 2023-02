L’On. Luisa Lantieri: con la nuova finanziaria tanti provvedimenti per il nostro territorio”. Il policlinico ennese presto realtà.

Uno dei pilastri su cui far crescere l’intera economia del Libero Consorzio Ennese è la nascita di un policlinico. L’attività e l’indotto creato sarebbe un vero toccasana per l’economia di una delle province più povere d’Italia. L’On. Luisa Lantieri da tempo ha sponsorizzato questo progetto che oggi, dopo l’approvazione dell’ultima finanziaria siciliana, sembra più vicino ad avviarsi”. Queste le dichiarazioni rilasciate dal deputato piazzese al termine della maratona che ha consentito di approvare la legge di bilancio.

“Contiene un emendamento, afferma la vicepresidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, sul quale ho speso tutte le energie possibili: quello per la costituzione del quarto Policlinico universitario della Regione. Una tappa fondamentale a cui il Presidente Schifani ha riservato un’attenzione particolare, come ho avuto modo di constatare nel corso delle nostre interlocuzioni e che per questo va certamente ringraziato”

“Ringrazio anche l’Assessore alla Salute, Giovanni Volo – Continua l’On Luisa Lantieri – per la prontezza con cui ha accolto le mie sollecitazioni. Da lunedì prossimo inizierà, infatti, il percorso che si concluderà con la creazione presso l’ospedale di Enna dei reparti di chirurgia toracica e di chirurgia vascolare, i primi degli altri che presto verranno e che gli consentiranno di poter essere classificato come DEA di secondo livello, premessa indispensabile per il Policlinico”.

“Per evitare ogni possibile equivoco – precisa l’on Lantieri – nel documento si fa riferimento alle Università che insistono sul nostro territorio, come la Kore, la quarta facoltà di medicina della Sicilia; non potrebbe essere diversamente, dal momento in cui le altre tre Università hanno già un loro policlinico”

“Posso assicurare fin d’ora – conclude l’on. Lantieri – che l’impegno già da tempo preso con la nostra gente affinché il Policlinico nasca ad Enna continuerà senza la minima distrazione. Assicuro inoltre che non permetterò mai che tale diritto venga riconosciuto a chi non ne ha titolo”

L’On. ha poi precisato l’area dell’ennese beneficerà di tanti provvedimenti su cui ha lavorato affinché venissero approvati. :