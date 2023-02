La rassegna nazionale di prosa al Garibaldi di Piazza Armerina. Si inizia il 27 con Debora Caprioglio e Edy Angelillo

La rassegna organizzata e gestita dalla compagnia Il Sipario di Turi Amore ha l’obiettivo di far rinascere la voglia di andare a teatro dopo le limitazioni causate dalla pandemia e dalla ristrutturazione dello stesso Garibaldi. Un programma ricco di nomi conosciuti al grande pubblico e con un costo veramente irrisorio per la qualità offerta. Una rassegna che chi ama il teatro non può assolutamente perdersi.

Si inizia il 27 Febbraio con “La ciliegina sulla Torta”, Con Debora Caprioglio, Edy Angelillo, Blas Roca Rey, Adelmo Fabo, scritto e diretto da Diego Ruiz.

“La ciliegina sulla torta” è una commedia che si concentra sulla presentazione della fidanzata ai genitori del ragazzo. La trama ruota attorno a una situazione in cui la fidanzata è molto più “anziana” di quanto ci si aspettasse, causando scontri e conflitti nella famiglia. La commedia esplora i rapporti di coppia, le relazioni tra genitori e figli e i conflitti tra uomini e donne. La trama si sviluppa in meno di 24 ore e mette in discussione la famiglia modello. Il film è descritto come uno spettacolo allegro e divertente che farà ridere lo spettatore e gli farà riflettere sugli imprevisti e le sorprese che la vita può tenere in serbo.