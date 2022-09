Il ministero della salute riconosce la qualifica di medico chirurgo conseguita in Romania

Il Ministero della Salute della Repubblica Italiana ha riconosciuto, con proprio decreto, la qualifica di medico

chirurgo conseguita in Romania, presso l’Università “Dunarea de Jos”, attraverso l’aula remota di Enna.

Tale importante riconoscimento giunge ad un anno esatto dalle prime tredici lauree conseguite presso l’ateneo rumeno da studenti iscritti a Galati e frequentanti l’aula remota di Enna, e che vedrà, il prossimo

mese di ottobre, la proclamazione di altri venti neo dottori in medicina e chirurgia.

Lo stesso riconoscimento rappresenta, quindi, il via libera all’esercizio della professione medica, previa

iscrizione all’ordine professionale e d è stato emesso sulla base della valutazione della documentazione

presentata e seguito del conseguimento della laurea.

Documentazione che è risultata essere completa e regolare, rilevando, altresì, la sussistenza dei requisiti di

legge per il riconoscimento automatico del titolo.

“Siamo estremamente soddisfatti per questo provvedimento – spiega l’amministratore unico del Fondo Proserpina, Mirello Crisafulli – che conferma la validità sin dal primo giorno di questo entusiasmante percorso che ha reso possibile il sogno della laurea in medicina per tanti ragazzi e ragazze”. “Siamo stati e restiamo sulla via della correttezza e della trasparenza– conclude Crisafulli – ed i fatti ci danno ogni giorno ragione”.