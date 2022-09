Enna – firmato protocollo di intesa sul progetto “stappiamo e ricicliamo”

Ieri mattina è stata firmato il protocollo di intesa presso la Sala Bacarà del Comune di Enna, tra il Sindaco Maurizio Dipietro, l’Ing. Roberto Palumbo Responsabile Società Ecoennaservizi s.r.l. , la Dott.ssa Eliana Longi presidente Dell’associazione Enna Tricolore e la Dott.ssa Diana Guarnieri Responsabile del Progetto “Stappiamo e Ricicliamo” promosso dalla stessa Associazione. Il progetto è finalizzato alla raccolta capillare dei tappi di plastica realizzati in polietilene ad alta densità , materiale carissimo dal punto di vista ambientale.

Verranno distribuiti contenitori raccoglitori in numerose attività commerciali, scuole, parrocchie , strutture pubbliche ; verranno posizionate 5 strutture artistiche in ferro nei punti strategici della città in cui i cittadini potranno depositare i tappi raccolti che potranno essere conferiti anche direttamente presso i CCR della città. I proventi dalla vendita dei tappi verranno utilizzati per campagne di sensibilizzazione nelle scuole e per promuovere una cultura ambientale volta alla riduzione dell’utilizzo della plastica monouso.

La responsabile del progetto e componente dell’associazione Diana Guarnieri afferma che “l’impatto che l’uomo e la nostra società sempre più consumistica hanno sull’ambiente sta avendo effetti sconvolgenti nel nostro pianeta e con l’aumento della crescita dei rifiuti con effetti devastanti sul nostro ambiente ed è proprio per questo che è importante riciclare per migliorare la salute del nostro pianeta: il cambiamento deve iniziare da ognuno di noi”.

Il presidente Eliana Longi afferma ” l’idea del progetto nasce dalla mia formazione culturale sviluppata nel corso dei miei studi in economia ambientale che mi impone di spendermi in prima linea nella divulgazione di una cultura ecologica volta soprattutto alle nuove generazioni. Ringrazio l’intera Amministrazione Comunale per aver sposato il nostro progetto e la Società Ecoennaservizi per la fondamentale collaborazione alla realizzazione delle attività”.