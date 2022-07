Secondo uno studio il consumo a lungo termine di cibi grassi riduce la funzionalità del cervello

Un team internazionale di neuroscienziati dell’Università del Sud Africa ha scoperto che una dieta ricca di grassi ha un effetto negativo sulla salute del cervello. Lo studio degli scienziati è stato pubblicato sulla rivista Metabolic Brain Disease. I ricercatori sono giunti a questa conclusione a seguito di esperimenti su dei topi. I roditori sono stati divisi in due gruppi: il primo gruppo ha ricevuto una dieta ricca di grassi per 30 settimane, il secondo ha seguito una dieta normale per lo stesso periodo di tempo. Gli scienziati hanno anche monitorato parametri come i livelli di glucosio nel sangue, l’assunzione di cibo e il peso corporeo.

Alcuni topi, geneticamente modificati nei quali era stata indotto l’Alzheimer, hanno mostrato un significativo deterioramento cognitivo e cambiamenti patologici nel cervello quando nutriti con una dieta ricca di grassi. Inoltre si è notato anche che i topi con problemi cognitivi hanno registrato una maggiore probabilità di andare in sovrappeso a causa dello scarso metabolismo causato dai cambiamenti cerebrali. È probabile che la combinazione di obesità, età e diabete porti al declino cognitivo, al morbo di Alzheimer e ad altri disturbi psichiatrici.