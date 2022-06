Piazza Armerina – Lucio Paternicò : “denuncerò per calunnia Arena e Di Catania”. Cammarata: “accuse calunniose”

Comunicato stampa dell’Ammnistrazione comunale di Piazza Armerina

In merito alla notizia apparsa oggi di accuse calunniose e diffamanti perpetrate a danno dell’amministrazione comunale ad opera di Arena e Di Catania, che dopo avere appurato direttamente dall’interessato Lucio Paternicò la assoluta infondatezza di quanto affermato dagli stessi, e che lo stesso procederà a denunzia per calunnia e diffamazione nei confronti di entrambi per le gravi affermazioni rese, si comunica che al fine di tutelare l’immagine della amministrazione, si avvierà ogni azione necessaria a fare chiarezza e smascherare qualunque subdola strategia volta a ledere l’immagine dell’operato dell’azione amministrativa.

L’amministrazione comunale