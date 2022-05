Associazione 50&più presenta il libro “Ipotesi per il futuro degli anziani”

Il volume “Ipotesi per il futuro degli anziani. Tecnologie per l’autonomia, la salute e le connessioni sociali” (Il Mulino), che sarà presentato giovedì 1 giugno 2022, alle ore 16:30, nella Sala Cerere Comune di Enna raccoglie analisi, statistiche e riflessioni di 23 autori. Il libro, curato da Carlo Sangalli e Marco Trabucchi, è già stato illustrato in molte città dove ha sede l’Associazione 50&Più. L’appuntamento di Enna punta in particolare su quanto le tecnologie di oggi e di domani possono fare parte della vita degli anziani. «La pandemia ci ha costretto a usare le nuove tecnologie – sostiene Carlo Sangalli, presidente di 50&Più – ora però dobbiamo implementarne l’uso per scelta». A Maurizio Prestifilippo, Dottore in farmacia, sarà affidato il compito di raccontare i progressi che, nonostante il Covid si è portato avanti. A Marco Trabucchi, presidente dell’Associazione Italiana di Psicogeriatria, si chiederà di tracciare una sintesi di quanto occorre per rendere la vita degli anziani più agevole e più gratificante sia dal punto di vista psicologico che da quello fisico. Valerio Maria Urru, coordinatore del Centro Studi 50&Più, illustrerà i possibili rischi che si devono

conoscere se si vuole navigare in rete in sicurezza. L’appuntamento, organizzato dall’Associazione 50&Più Enna, si aprirà con il saluto di Salvatore Catania, presidente di 50&Più Enna.

Il volume realizzato da Associazione 50&Più e Fondazione Leonardo fornisce un quadro della situazione odierna e degli scenari con cui la popolazione anziana dovrà confrontarsi nei prossimi anni. Gli ambiti analizzati spaziano dall’effettivo utilizzo dei dispositivi ai modi e tempi della loro fruizione, dalla privacy all’etica nella gestione dei dati digitali, dall’uso dei social network agli effetti nelle relazioni sociali, dal ruolo della domotica e dell’intelligenza artificiale alle tecnologie a supporto della salute, dell’informazione e dei servizi sociosanitari e assistenziali. Non mancano, poi, i dati che riportano l’avanzamento della digitalizzazione della sanità e riflessioni sulle potenzialità della tecnologia come ponte intergenerazionale.

Associazione 50&Più

L’Associazione 50&Più dal 1974 opera per la rappresentanza, la tutela e l’assistenza dei propri soci e per il riconoscimento degli over 50 come risorsa della società. Con oltre 330mila iscritti, è diffusa sul territorio nazionale con numerose sedi provinciali e zonali e supera i confini italiani con 29 sedi in 10 Paesi del mondo. www.spazio50.org

Fondazione Leonardo

La Fondazione Leonardo dal 1998 promuove il diffondersi di una cultura che valorizzi l’età anziana come ricchezza della persona e la persona anziana come risorsa della società. Persegue finalità di solidarietà sociale e di promozione della cultura, grazie alla diffusione di informazioni sui temi legati all’invecchiamento e alla vita in terza età. www.fondazioneleonardo.it

Ulteriori informazioni:

Associazione 50&Più Enna, via Vulturo 34

Tel. 0935/24983 50epiu.en@50epiu.it