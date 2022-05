La sedicesima edizione della Settimana europea federiciana riparte dalle scuole e dalle rievocazioni storiche

Oggi, lunedì 9 maggio, è la Festa dell’Europa che segna l’anniversario della dichiarazione dell’allora ministro degli Esteri francese Robert Schuman sull’idea di una nuova forma di collaborazione politica in Europa che rende impensabile la guerra tra le nazioni europee e che sancisce la nascita dell’Unione europea. In questa storica ricorrenza che celebra la pace e l’unità in Europa, la Casa d’Europa presieduta da Cettina Rosso riunisce al teatro Garibaldi di Enna, a partire dalle 9:30 gli studenti e i docenti della città per la cerimonia del premio Europa “Eduardo Fontanazza” e del Premio speciale “Rocco Lombardo”.

Il bando per le scuole quest’anno ha per tema: “Unità nella diversità. Dal quartiere dove vivi all’Europa, luogo ideale di pace e di solidarietà tra i popoli. Un lungo percorso per costruire una comunità di destino”.

A guidare le premiazioni sarà la giuria di entrambi i premi composta da Maria Renna (coordinatrice delle scuole per la Settimana europea federiciana), Adelia Martorana (pedagonista), Piera Giulia Camiolo (docente in pensione), con la supervisione di Cettina Rosso, promotrice e ideatrice della manifestazione. A tutti gli studenti partecipanti saranno consegnate targhe e attestati di partecipazione. Ai vincitori, anche premi in denaro. Nel corso della mattinata, condotta da Maria Renna, sono previste esibizioni teatrali e musicali di diversi gruppi di studenti.

Alla festa delle scuole sono invitate a prendere parte tutte le autorità cittadine. Hanno già aderito il sindaco Maurizio Dipietro, l’assessore comunale alla Pubblica istruzione Rosalinda Campanile, Paola Rubino, presidente del Centro studi “Federico II di Svevia”, docenti e dirigenti scolastici, i rappresentanti delle famiglie Fontanazza e Lombardo e lo staff federiciano.

Nel pomeriggio, prima rievocazione storica dopo la lunga pausa della pandemia. Alle 18:00 in piazza Duomo verrà proposto l’annuncio a cura del Castellano Riccardus De Trentennaria impersonato dall’attore e regista Gaetano Libertino. Subito dopo, la corte di figuranti, preceduta da “I tamburi U Pupulu” coordinati da Sara Caruso, e accompagnata dallo staff della Settimana europea federiciana e dai rappresentanti degli otto quartieri storici di Enna, farà il suo omaggio alla Madonna della Visitazione in chiesa madre.

Tutti gli eventi saranno trasmessi in diretta streaming sulla pagina Facebook della Settimana europea federiciana.