AVIS Enna: donazioni su autoemoteca per la festa du Signuruzzu du lacu Enna

Enna – Sabato 7 maggio, in concomitanza con i festeggiamenti per la festa du Signuruzzu du lacu, l’ Avis comunale di Enna ha organizzato, davanti la chiesa di Pergusa, una mattinata di predonazioni e donazioni sull’autoemoteca, che grazie alla collaborazione dell’associazione Hope, della Confraternita del SS. Crocifisso di Pergusa e alla calorosa accoglienza di Fra Tonino ha visto una numerosa partecipazione di donatori e aspiranti tali.

Grande soddisfazione é stata espressa da tutti gli organizzatori, che contano di poter organizzare presto un’altra raccolta e altre attività.

In un periodo come questo, che vede, su buona parte del territorio, un forte calo delle donazioni di sangue, la realizzazione di eventi come quello messo in atto a Pergusa, che vede la possibilità di donare a pochi passi da casa, grazie all’autoemoteca, é senza dubbio un supporto fondamentale per poter far fronte alle emergenze e garantire le scorte di sangue presso gli ospedali, permettendo, anche a coloro che durante la settimana non possono donare, di contribuire a salvare la vita di chi ha bisogno di sangue.

L’Avis rinnova l’ invito alla donazione periodica, questo consente sia di gestire l’attività ordinaria dell’ospedale sia di far fronte alle emergenze, riuscendo così a garantire le sacche di sangue necessarie.