L’On Luisa Lantieri ottiene un altro importante risultato nella gestione della sanità pubblica. I medici del S.U.E.S ringraziano

L’On Luisa Lantieri, con le sue proverbiali battaglie, si è sempre impegnata per difendere i diritti dei cittadini ad avere a disposizione un servizio sanitario non solo funzionante ma anche a dimensione d’uomo e ben articolato sul territorio. Negl’anni queste sue battaglie si sono tradotte in importanti risultati per la collettività di tutta la provincia di Enna, anche perché solo pochi come lei conoscono non solo leggi, le procedure, i regolamenti ma anche le persone che, a tutti i livelli, ogni giorno compiono importanti scelte nel settore sella sanità. A tutto questo va aggiunto che l’On. Lantieri ha una storia personale che le ha permesso di conoscere la sanità siciliana anche dal lato di chi vi ricorre per cure mediche , una esperienza che le ha consentito di maturare una particolare sensibilità a certe tematiche.

La dimostrazione che ancora una volta L’On. Luisa Lantieri è una garanzia per tutta la provincia di Enna oggi viene dalla vicenda relativa ai medici di SICILIA EMERGENZA-URGENZA SANITARIA (S.U.E.S) 118 di Enna, la cui vertenza aperta con l’ASP di Enna, per la mancanza del rinnovo del contratto di lavoro, con stipendi fermi al 2007, rischiava di lasciare le autoambulanze dell’importante servizio di soccorso senza medico a bordo.

“Grazie al buon senso – afferma l’on. Luisa Lantieri- siamo riusciti a garantire ai medici del 118 dell’ASP 4 il giusto riconoscimento al lavoro profuso, garantendo con le ore eccedenti il “monte ore” contrattuale un presidio medico a bordo delle ambulanze. Ringrazio i medici per le parole di affetto e stima spese nei miei confronti. Insieme abbiamo scritto una bella pagina di buona politica al servizio del territorio”.

Con una nota diffusa ieri i medici del S.U.E.S si Enna avevano ringraziato il Deputato Regionale: “La vicenda sembra essere giunta a lieto fine. Tutto dovuto all’interessamento dell’Onorevole Luisa Lantieri che, sposando la causa, quasi quotidianamente si è spesa in tutte le sedi affinché tutti i medici del S.U.E.S. 118 dell’ASP4 ricevessero un incentivo garantendo, con le ore eccedenti il monte ore contrattuale, la costante presenza del Medico a bordo dell’Ambulanza. Grazie Luisa da tutti noi“.