La Camera di Commercio Pa-Enna premia due Imprese Ennesi

Premio Imprese Leader 2022, un riconoscimento che la Camera di Commercio Palermo Enna in data odierna ha conferito alle Imprese distintesi per resilienza, resistenza, innovazione, riorientamento, iniziativa e capacità anche nel periodo del Covid-19.

Ad essere insigniti del prestigioso Premio, due Associati della Confartigianato Imprese Enna: la Fimas snc di Puglisi Enrico Maria e Bellomo Santa ed “Al Carrettino” snc di Di Dio Davide e Di Dio Maria Francesca.

La prima è una società attiva da oltre 20 anni nel settore dell’autolavaggio, manutenzione e riparazione degli interni degli autobus, nonché operativa nel settore della carrozzeria e verniciatura dei veicoli. Nel corso dell’ultimo biennio, causa pandemia, la Fimas ha visto le sue attività quasi completamente azzerate considerato il blocco che ha coinvolto i servizi pubblici. Nonostante ciò, questa Impresa ha mostrato un grande spirito di resilienza adattandosi alle nuove esigenze di mercato, programmando investimenti aggiuntivi ed acquisendo ulteriori commesse che gli hanno consentito di scongiurare il tracollo.

“Al Carrettino” snc è, invece, un’Impresa attiva nel settore della ristorazione. Nata nel 1975 dalle menti 𝑑𝑖 𝑁𝑖𝑐𝑜𝑠𝑖𝑎 𝑉𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎 𝑒 𝐷𝑖 𝐷𝑖𝑜 𝐵𝑖𝑎𝑔𝑖𝑜, nel 2010 viene trasferita ai figli della coppia che oggi ne sono titolari. La loro storicità, territorialità ed eccellenza sono state messe a dura prova durante la pandemia, considerato che il settore della ristorazione è stato uno dei più colpiti. Eppure, i fratelli Di Dio non si sono arresi, anzi. Hanno scommesso sul rilancio mediatico dell’immagine del loro ristorante con ottimi risultati. Uno dei soci, Davide ha preso non soltanto parte al format “Il Boss delle Pizze” nel 2019, ma nel 2022 lo scorso febbraio è stato uno dei pizzaioli ufficiali di Casa Sanremo.

Due esempi di resistenza e innovazione i cui sforzi, oltre che essere ricompensati da un punto di vista

economico con un incremento dei loro ricavi, sono stati riconosciuti con l’assegnazione del Premio Imprese Leader 2022.

La Confartigianato Imprese Enna, in persona del suo Presidente Peter Barreca, a margine della premiazione ha dichiarato: “Siamo fieri dell’assegnazione del Premio Imprese Leader 2022 alla Fimas ed “Al Carrettino”, non perché ancora una volta possiamo fregiarci di annoverare tra i nostri associati solo delle eccellenze, ma perché entrambe le imprese – così come tantissime altre aziende che siamo onorati di rappresentare – hanno dimostrato come nonostante le avversità, con la giusta mentalità imprenditoriale è sempre possibile una rinascita”.