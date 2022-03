Prestiti personali: cosa sono e come scegliere il migliore

I prestiti personali sono una forma di finanziamento con cui è possibile ottenere somme con cui far fronte a esigenze di liquidità e spese di diverso tipo, come l’acquisto di un elettrodomestico, di mobili, lavori di ristrutturazione o sostenere i costi per cure mediche, viaggi o per corsi di formazione. Molto diffuso in Italia, viene concesso facilmente e in tempi brevi da banche e società finanziarie e può essere richiesto online o direttamente in filiale.

Caratteristiche dei prestiti personali

I prestiti personali sono dei finanziamenti non finalizzati, che permettono di ottenere una somma prefissata, da rimborsare secondo un piano di ammortamento a rate costanti, che comprendono una quota capitale aumentata degli interessi calcolati in base a un tasso fisso. Questo genere di contratti vengono conclusi direttamente tra l’istituto di credito e il richiedente, senza l’intervento di terzi o convenzionati. La domanda di prestito può essere presentata dal cliente alla banca, online o allo sportello, senza dover giustificare le finalità e l’intervento degli intermediari.

Una delle caratteristiche principali di questo genere di finanziamenti è che non sono subordinati a garanzie reali, per cui non è necessario accendere ipoteche su beni di proprietà. Tuttavia, alcuni istituti di credito per tutelarsi dal rischio insolvenza possono prevedere la cambializzazione delle rate, la firma di un garante che assicuri il buon fine del rimborso o la sottoscrizione di una polizza assicurativa. Naturalmente si tratta di misure adottate a discrezione della banca e nei riguardi di soggetti che non dimostrano di avere una buona disponibilità reddituale.

Requisiti per richiedere i prestiti personali

I requisiti per avanzare domanda per un prestito personale sono:

– l’età compresa tra i 18 e i 75 anni;

– la residenza in Italia;

– la capacità di rimborso, che può essere dimostrata esibendo una busta paga, la dichiarazione dei redditi o il cedolino della pensione.

Per quanto riguarda il capitale, gli importi non possono superare i 30 mila euro, mentre la restituzione deve avvenire a rate costanti, in un tempo compreso da 12 a 120 mesi. Gli interessi vengono calcolati con riferimento a un tasso fisso, per cui al momento della sottoscrizione del contratto è possibile conoscere l’importo di ogni rata.

Come richiedere i prestiti personali

I prestiti personali vengono concessi da banche e società finanziarie specializzate, molte delle quali consentono di attivarli online utilizzando l’internet banking. Per scegliere quello con le condizioni migliori e adatti alle proprie esigenze una valida soluzione è di utilizzare i siti di simulazione o chiedere la consulenza di un esperto, come per i prestiti personali Compass.

Una volta presentata la richiesta compilando il form online o direttamente allo sportello della banca scelta, si apre una fase di istruttoria durante la quale l’istituto di credito valutata la solvibilità del cliente. Se l’esito dei controlli è positivo, viene elaborato un contratto e solo una volta che è stato sottoscritto dal richiedente e la banca, le somme vengono erogate sul conto corrente e rese disponibili al cliente.

Come scegliere i prestiti personali

Nel momento in cui si decide di attivare un prestito personale è importante valutare diversi elementi e fare dei confronti tra i prodotti finanziari offerti dalle diverse banche, al fine di optare per quello con le condizioni più vantaggiose. La prima cosa che si deve considerare è l’onerosità dell’operazione, sulla quale non incide solo il capitale e il tasso di interesse, ma anche il taeg, gli oneri accessori, spese iniziali di istruttoria o eventuali costi assicurativi.

Si tratta di elementi che si trovano nelle prospetti informativi delle banche e che portano ad aumentare notevolmente i costi del prestito. In ogni caso, è consigliabile orientare la scelta su società finanziarie che offrono soluzioni flessibili, come i prestiti personali Compass, che consentono di combinare la rata e la durata e tenere sotto controllo le spese.