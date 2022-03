Piazza Armerina – raccolta di beni primari per l’Ucraina, organizzata da PD, GD e FdS

Il circolo dei GD di Piazza Armerina, con il circolo PD Piazza Armerina e FdS Piazza Armerina si mobilita per il popolo ucraino.

Domenica 20 marzo dalle ore 9:30 alle ore 12:30 presso la piazza Generale Cascino PD, GD e FdS allestiranno un punto di raccolta dove sarà possibile consegnare donazioni di beni di prima necessità che la rete del PD regionale, con la collaborazione della Comunità di Sant’Egidio, provvederà a recapitare ai centri profughi allestiti in tutta Europa.

I generi di prima necessità oggetto della raccolta e concordati con la Comunità di Sant’Egidio sono i seguenti:

• Generi per l’infanzia (pannolini, salviettine imbevute, gel igienizzanti, mascherine chirurgiche e FFP2)

• Materiali per medicazione (bende, ovatta, garza, disinfettante, cerotti)

• Antidolorifici (deksalgin, paracetamolo 100 ml, analgin)

• Antibiotici in compresse e in fiale (Ceftriakson, metronidazol, levofoksacin)

• Sistemi di infusione interna, soluzioni per infusione (soda bufer, gecadez 400 ml, soluzione fisiologica 400 ml)

• Alcool, acido tramexanico, Decinon, etamzilato in ampolle (Deksametazone, metazone, atropina, adrenalina, dimedrol)

• Antipiretici

• Antinfiammatori (compresi cortisonici)

• Antipertensivi

• Analgesici

• Antinfluenzali

• Antiemetici

• Anticolesterolo

• Antidiabetici orali

• Protettori gastrici

Vi aspettiamo.