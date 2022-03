Il Commissario Di Fazio inaugura il tour nelle scuole. Prima visita istituzionale al Lincoln di Enna

L’edilizia scolastica e il buon rapporto instaurato con i Presidi degli istituti provinciali sono temi cari al commissario straordinario del Libero Consorzio Comunale di Enna, Girolamo Di Fazio, tanto che ha inserito in agenda, per i giorni avvenire, una serie di visite allo scopo di monitorare e verificare i tanti progetti finanziati, e in gran parte già realizzati ma e soprattutto per ascoltare le richieste della popolazione scolastica provinciale per assicurare strutture e servizi necessari a migliorare gli standard di qualità. Il primo istituto a ricevere la visita del Commissario è stato l’Abramo Lincoln di Enna, dove ad accoglierlo il preside Angelo Di Dio, assieme ad una delegazione di studenti e di insegnanti, in rappresentanza dei diversi indirizzi di studio. ” Non è un caso che inizio proprio da voi – ha esordito il Commissario rivolgendosi agli studenti e al corpo docente- ricordo che la prima visita che ho ricevuto è stata quella del vostro preside che mi ha subito sottoposto le criticità e le esigenze della vostra scuola confidando nel mio intervento.

Abbiamo così avviato un rapporto di collaborazione reciproco che ci ha visti fianco a fianco ad affrontare e a cercare di risolvere i problemi legati ad una scuola che strutturalmente ha oramai i suoi anni e che deve adattarsi alle nuove esigenze legate ai tanti indirizzi di studio che consentono di attrarre sempre più studenti, molti dei quali provenienti dall’hinterland”. Il Commissario ha ricordato come in questo particolare momento congiunturale legato all’emergenza sanitaria le scuole sono state destinatarie di cospicui finanziamenti per assicurare la didattica in presenza. ” Abbiamo scelto, con ottimi risultati di assegnare questi finanziamenti direttamente ai Dirigenti scolastici che hanno provveduto con i loro uffici a spendere in tempi sicuramente più rapidi e a rendicontare le spese effettuate”. Per il Preside è stata l’occasione per porre l’attenzione su alcuni aspetti che sono prioritari. ” Abbiamo necessità di nuovi spazi- ha detto Di Dio- per garantire laboratori efficienti e adeguati per ciascun indirizzo”.

L’istituto, infatti, che ha un buon appeal sull’offerta didattica, offre un ampio ventaglio di opportunità con sette indirizzi di studio. Oltre al liceo Linguistico, ingloba l’Agrario, Agroalimentare e Agroindustriale, l’Amministrazione finanziaria e marketing, le Costruzioni ambientali e territoriali, l’Informatica e Telecomunicazioni e il Turismo. Oltre a nuovi spazi i docenti hanno posto l’attenzione anche sulla necessità di intervenire per migliorare la scuola da un punto di vista energetico. ” Siamo alle prese con la burocrazia che non facilita- hanno detto- la scuola ha un impianto fotovoltaico ancora non in uso per problemi di allacciamento con l’Enel”. Il Libero Consorzio dovrà adesso verificare se prima di effettuare qualsiasi intervento sia necessario un progetto di adeguamento sismico. “Qualora i parametri che sono in fase di verifica- ha comunicato il responsabile del servizio Edilizia Scolastica del Libero Consorzio, Basilio Politi- consentono di evitare un intervento così invasivo siamo nelle condizioni di potere effettuare gli altri lavori legati alla sostituzione degli infissi, alla realizzazione di spazi utilizzando i portici ed ancora alla sistemazione della palestra”.

Durante la visita il Commissario ha comunicato che il Libero Consorzio ha appena partecipato al bando del PNRR per accedere al finanziamento di 240 mila euro da destinare alla sistemazione del campetto esterno che potrà diventare un campo di calcio a cinque. Stretta di mano, buoni propositi e un arrivederci con il Preside a lunedì prossimo per visitare la sezione dell’Istituto Linguistico di Agira, dove sono state consegnate delle aule prefabricate che sopperiranno alla momentanea mancanza di spazi.