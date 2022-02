VALGUARNERA : votato lo schema di Regolamento del Consiglio comunale dei ragazzi.

«Con delibera di Giunta comunale n.1 del 13.09.2021, è stato votato lo schema di Regolamento del

Consiglio comunale dei ragazzi (c.d. Baby Consiglio); successivamente, la prima Commissione consiliare

con il contributo di tutti i Consiglieri comunali e grazie al contributo costante del Consigliere Filippa D’Angelo, ha provveduto ad apportare delle modifiche al testo originario del sopra citato Regolamento. Il Gruppo consiliare: « Onda civica per Valguarnera» (Scozzarella –Telaro), voterà favorevolmente sia alle modifiche proposte, sia al Regolamento integrale emendato.

Con questo importante atto, si intende realizzare la partecipazione giovanile della comunità

valguarnerese, al fine di una consapevole assunzione di responsabilità graduale, da far culminare in età adulta in modo da favorire una crescita socio-culturale dei giovani, improntata al rispetto dei valori della democrazia, dell’eguaglianza, della partecipazione e della lealtà, in modo da contribuire alla trasmissione della piena consapevolezza e conoscenza formale e sostanziale, dei diritti e i doveri civici verso la società e le Istituzioni rappresentative della cittadinanza tutta.

Il Consiglio comunale dei ragazzi, infatti, tra i vari compiti, espleterà compiti di natura consultiva e propositiva, in riferimento al settore culturale, ambientale, dello sport, della pubblica istruzione, del turismo, dell’assistenza agli anziani, etc.

Altresì, con la costituzione del CCR, ci si prefigge l’obiettivo di far diventare l’esperienza del CCR, unostrumento concreto di comunicazione tra i giovani, l’Amministrazione comunale e la Scuola, in modo

da creare le condizioni necessarie per permettere loro (i ragazzi), di svolgere un ruolo propositivo e

creativo-costruttivo, nei confronti degli Organi comunali sulle scelte che li riguardano.

Tra i principali obiettivi del CCR, vi è quello di far conoscere, riconoscere e diffondere i principi

costituzionali fondamentali.

Il CRR, rappresenta inoltre, una forma di aggregazione e di coinvolgimento in cui i ragazzi possono

esprimersi e farsi portavoce dei loro interessi; i giovani in prima persona, infatti, potranno avanzare

proposte ed esternare, quindi, liberamente e in maniere eguale, il proprio libero pensiero; altresì,

comprendere il funzionamento della Giunta municipale e del Consiglio comunale, nella massima

trasparenza e nel rispetto dei principi costituzionali.

Un giorno, i giovani diventeranno classe dirigente del nostro Paese, saranno Sindaci, Assessori,

Consigliere, etc,. e riteniamo che sia corretto coinvolgere i giovani attraverso la partecipazione diretta al CCR, creando tutte le condizioni per garantite a tutti, anche attraverso queste piccoli gesti, la possibilità di poter costruire e vivere in un futuro migliore e dignitoso».