Riduzione della Tari per chi aderirà al compostaggio domestico.

Dalla 4° commissione consiliare, dichiara il Presidente Carmelo Auzzino, arrivano buone notizie. Infatti, con una delibera di giunta proposta dall’assessore Fabio Tortorici, per chi ha i requisiti ed aderirà al “compostaggio domestico”, si applicherà una significativa riduzione sulla TARI. Affinché tale delibera possa diventare realtà, con un sostanzioso risparmio per le tasche dei cittadini, manca solo l’ultimo e decisivo passaggio in Consiglio Comunale.

L’assessore Fabio Tortorici afferma che è intendimento dell’amministrazione comunale promuovere la pratica dell’autosmaltimento degli scarti organici, che fa parte di un insieme di iniziative legate al corretto espletamento della raccolta differenziata dei rifiuti urbani. L’incentivazione al compostaggio sarà possibile con la fornitura in comodato d’uso gratuito di apposite compostiere, che trasformeranno i rifiuti organici in compost ad alto potere fertilizzante.

Inoltre, dichiara il Presidente Auzzino che, durante i lavori della commissione, il sindaco Francesca Draià, ha comunicato che si sta approntando secondo quanto possibile grazie al PNRR, una determina per l’assunzione a tempo determinato di tecnici e professionisti che permetteranno uno snellimento nei tempi delle procedure tecnico-amministrative. Inoltre, il sindaco ha informato che l’Ente ha presentato istanza per il finanziamento di due progetti per la mitigazione del rischio idrogeologico per due strade esterne e che sta lavorando affinché a breve sia possibile procedere alla ristrutturazione della locale caserma dei Carabinieri.

Queste ed altre iniziative messe in campo dalla nuova giunta comunale, cosciente del proprio ruolo e delle proprie responsabilità, dimostrano come si sia subito rimboccata le maniche, portando a Valguarnera una ventata di buoni propositi.

Infine, la commissione ha discusso ed approvato, il Piano delle alienazioni e Valorizzazioni Immobili per il triennio 2022-2024 e la Verifica Quantità e Qualità di aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie; questi sono atti che saranno approvati definitivamente dal consiglio comunale.