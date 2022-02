ASP Enna. Rinnovato il Comitato Consultivo Aziendale

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna ha concluso il procedimento di rinnovo del proprio Comitato Consultivo Aziendale, l’organismo previsto dalla legge di riforma del Servizio Sanitario Regionale n. 5/2009 e rivolto a rappresentare, all’interno delle Aziende Sanitarie, il variegato mondo delle Associazioni di Volontariato, che si occupano di salute, e degli organismi di tutela come gli ordini professionali. Il Comitato Consultivo dell’ASP di Enna è al suo terzo rinnovo e il presidente uscente è il dr. Tommaso Careri.

Il Comitato Consultivo, le cui attività e funzioni sono disciplinate da specifici Decreti Assessoriali, ha il compito di verifica delle funzionalità dei servizi aziendali, dell’appropriatezza degli indicatori di qualità, di analisi sistemica dei dati relativi a inefficienze e disfunzioni; di parere sui piani attuativi e sui programmi annuali di attività dei Direttori Generali. Numerose sono le realtà associative che hanno fatto richiesta di partecipazione al Comitato di Enna (in sigla CCA) che dovrà avere a disposizione, come previsto dalla normativa, uno spazio dedicato e attrezzato all’interno dell’Azienda. Oltre a quanto stabilito da legge e decreti, il Comitato può proporre e realizzare iniziative e interventi sulle questioni che riguardano la tutela e la promozione della salute. In particolare, il Comitato uscente ha dedicato impegno e interesse alla costituzione della Rete Civica della Salute, composta dai cittadini dei Comuni ennesi, al tema della buona comunicazione in sanità, alla risoluzione di rilevanti problematiche emerse in merito alla rilevazione della soddisfazione dell’utenza.

Si attende, ora, la nomina del presidente che sarà eletto in seguito all’insediamento dell’organismo rinnovato.