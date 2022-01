Tavolo scuole per “Forum Enna 2030”: i fondi Pnrr e i progetti in via di definizione

Enti locali, istituzioni scolastiche e Ordini professionali insieme nel nome del PNRR. È questo lo spirito che ha animato i lavori del tavolo tematico 6 (M4C1) sulla riqualificazione delle scuole, coordinato dal Comune di Enna nell’ambito del “Forum Enna 2030”. Obiettivo dichiarato: programmare, attuare e monitorare tutti gli interventi di sviluppo, previsti dalle norme comunitarie e dalla legislazione nazionale e della Regione siciliana. Significative le sinergie emerse e la volontà dei territori di utilizzare le risorse in campo. Dai Comuni sono pervenute indicazioni sui progetti da presentare in tema di mense e tempo prolungato, asili nido e scuole dell’infanzia, palestre scolastiche e aree sportive all’aperto, nuove scuole da costruire mediante sostituzione edilizia. Un’occasione unica per rendere gli edifici scolastici del territorio ennese più innovativi, sostenibili, sicuri e inclusivi. Tra le prerogative del PNRR, infatti, c’è la missione di colmare le carenze strutturali, qualitative e quantitative, dell’offerta di servizi di istruzione. Presenti all’incontro, svoltosi in videoconferenza, oltre agli amministratori locali (sindaci e assessori), il Libero Consorzio Comunale di Enna, l’Ordine degli ingegneri e degli architetti, il Collegio dei geometri, i dirigenti scolastici di alcuni istituti dell’ennese, l’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia (Ufficio VI – ambito territoriale di Caltanissetta ed Enna), l’Ordine dei dottori agronomi e forestali, l’associazione nazionale costruttori edili, rappresentanti del Coni. Prossimo appuntamento, mercoledì 2 febbraio alle 15, per una ricognizione dei progetti in essere.