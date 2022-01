Valguarnera: si lavora al nuovo regolamento di Polizia mortuaria.

COMUNICATO STAMPA

Articolo di stampa Capogruppo UDC Filippa D’Angelo.

“Ieri si è riunita la IV Commissione consiliare, all’interno della quale sono componente, per discutere di alcune problematiche che interessano la nostra comunità. Con Delibera di C.C. n.42/2021 è stato discusso e approvato l’atto di indirizzo a mia firma, con il quale si impegnavano l’Amministrazione e gli uffici preposti, perché si mettesse mani al Regolamento di Polizia mortuaria, datato 2012, e perché si inizi a fare una revisione delle concessioni cimiteriali, le stesse, fatta salva la normativa Nazionale e Regionale, avvengono attraverso l’Amministrazione cittadina e queste sono regolate dal combinato disposto tra le norme contrattuali (concessioni) e Regolamento di Polizia mortuaria comunale. In seguito ad una richiesta verbale presso l’ufficio per i servizi cimiteriali, circa la disponibilità di loculi e/o tombe da dare in concessione, è stato risposto che è rimasto poco, per cui in tempi molto brevi le concessioni di loculi o tombe potrebbero rappresentare un problema. Nel nostro Cimitero risultano in evidente stato di abbandono ed incuria una moltitudine di tombe di famiglia, talvolta prive di nome o con nome illeggibile e che un consistente numero di concessioni risale, probabilmente, all’inizio del secolo scorso, per cui i concessionari ed eventuali eredi, essendo trascorsi più di 99 anni, non sono in alcun modo rintracciabili. Se facciamo un sopralluogo nel nostro Cimitero è troppo visibile, anche, lo stato di alcune tombe abbandonate o pericolanti, per cui sarebbe necessario intraprendere un lavoro sistematico di rilievo e stima di tutte le tombe che si trovano in tale stato, così da risolvere alcuni problemi di degrado e pericolo, anche di igiene pubblica, con possibile rassegnazione che, nel caso di irreperibilità dei concessionari o discendenti aventi titolo, potrebbero essere concesse a nuovi richiedenti interessati. Sono certa che quanto intrapreso in commissione ieri, ma già giorno 26 novembre, sarà puntigliosamente portato avanti dall’UTC e dall’Amministrazione, visto che il mio Atto di indirizzo vede come proponenti i consiglieri di maggioranza che lo hanno anche votato all’unanimità già a luglio 2021. Il mio impegno per Valguarnera è sempre a 360° perché non esiste soddisfazione più grande di portare a termine il lavoro necessario al soddisfo delle istanze dei cittadini. Perché io Valguarnera la porto nel Cuore”

Filippa D’Angelo, capogruppo UDC.