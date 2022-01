Presentato il primo smartphone pieghevole di Honor: Magic V

Honor ha presentato oggi, in occasione di un grande lancio in Cina, l’Honor Magic V, il suo primo smartphone pieghevole con uno schermo flessibile all’interno e un grande schermo all’esterno. Honor Magic V sarà un concorrente per modelli come Samsung Galaxy Z Fold3, Xiaomi Mix Fold e Oppo Find N. Durante la presentazione, la novità è stata confrontata con il Samsung Galaxy Z Fold3 e iPad, sottolineandone la superiorità. Il Samsung Galaxy Z Fold3 è notevolmente più spesso e ha un ampio spazio di piega, mentre l’iPad mini perde in risoluzione, luminosità e frequenza di aggiornamento dell’immagine.

Lo schermo esterno non ha caratteristiche inferiori alle ammiraglie convenzionali: l’OLED con una diagonale di 6,45 pollici è curvo ai bordi, la risoluzione è di 2560 x 1080 pixel e la frequenza di aggiornamento dell’immagine è di 120 Hz..

Il display interno flessibile è un pannello OLED da 7,9 pollici con una risoluzione di 2272 x 1984 pixel, una densità di pixel di 381 ppi e una frequenza di aggiornamento di 90 Hz. Come promette il produttore, lo smartphone dovrebbe resistere a circa 200mila cicli di piegatura.

La fotocamera principale dello smartphone è tripla. Combina tre moduli con una risoluzione di 50 megapixel ciascuno, compreso quello principale, con un’apertura di f/1.9, e un ultragrandangolare, con un’apertura di f/2.2. Ci sono due fotocamere “frontali”: un modulo da 42 megapixel è incorporato negli schermi interni ed esterni.

La base hardware è il SoC di punta Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Lo smartphone esegue Android 12 con una nuova interfaccia proprietaria MagicUI 6.

La batteria a doppia cella da 4750 mAh supporta la ricarica a 66 W. Lo smartphone può essere caricato fino al 50% in 15 minuti. Il lettore di impronte digitali si trova nel pulsante di accensione laterale. Le dimensioni sono 160,4 mm x 72,7 mm x 14,3 mm, il dispositivo pesa 293 grammi. Quando è aperto, lo smartphone misura 160,4 x 141,1 x 6,7 mm. Sono supportati 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6 (2,4 GHz e 5 GHz), Bluetooth 5.2 e NFC.

Disponibile in tre colori: Silver, Glossy Black e Orange con effetto pelle.

L’accettazione dei preordini inizierà oggi e le vendite aperte inizieranno il 18 gennaio. Il prezzo è di $ 1.569 per la versione con 12 GB di RAM e 256 GB di memoria flash interna, oltre a $ 1.726 per la versione con 12 GB di RAM e 512 GB di memoria flash interna.