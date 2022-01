Enna – Il nuovo calendario relativo al servizio di recupero dei rifiuti urbani

Il coordinatore del COC del Comune di Enna, dott. Lorenzo Colaleo, comunica il nuovo calendario relativo al servizio di recupero dei rifiuti urbani prodotti dalle utenze di tipo A come di seguito specificato, che sarà attuata a far data 11/01/2021:

Lunedì: Enna alta;

Martedì: Enna bassa;

Mercoledì: Contrade;

Giovedì: Enna alta;

Venerdì: Enna bassa;

Sabato: Contrade.

Si precisa che il servizio viene attivato esclusivamente per le utenze che rientrano negli appositi elenchi ufficiali dei soggetti in quarantena che l’Asp fornisce al COC. Nessun servizio potrà essere effettuato alle utenze non presenti nel suddetto elenco ufficiale.