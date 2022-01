Da Palermo ad Atene un frammento del Partenone

Un frammento di marmo che un tempo adornava il Partenone è stato restituito alla Grecia come parte di un accordo di prestito che il governo greco spera di rendere permanente e diventare un “progetto” per reclamare i marmi di Elgin. Il frammento di 2.500 anni, il piede della dea Artemide che emerge dalle pieghe di un abito, è stato prestato dal museo Antonino Salinas di Palermo, in Sicilia, per essere esposto al Museo dell’Acropoli per otto anni. Gli italiani riceveranno in cambio una statua della dea Atena del V secolo a.C. e un’anfora dell’VIII secolo a.C.