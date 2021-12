ASP Enna. 40 studenti vaccinati a scuola

L’invito a vaccinarsi della Direzione dell’ASP di Enna rivolto ai giovani allievi, e ai loro genitori, dell’Istituto Comprensivo “De Amicis” di Enna, è stato accolto positivamente e l’equipe vaccinale, nel pomeriggio del 21 dicembre, ha vaccinato contro il Covid 19 quaranta giovanissimi under 12 anni presso la palestra del Plesso Garibaldi di Enna. Così termina la lettera inviata dai Direttori ai genitori per il tramite della Scuola “…A Voi Genitori, che vi trovate a fare una scelta importante per i vostri figli, ricordiamo che poter vaccinare i ragazzi contro il COVID è una opportunità straordinaria: per la protezione della loro salute, per garantire la frequenza scolastica e la ripresa della socialità, per proteggere i familiari e coloro che non possono vaccinarsi.I vaccini a mRNA garantiscono protezione dalla malattia e non hanno controindicazioni.”

Tanti giovani studenti hanno così affrontato senza timore la vaccinazione, accompagnati dalle attenzioni dei genitori e dei clown presenti per l’occasione. La Direzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna ringrazia, a nome di tutti i servizi

interessati, il dirigente dell’Istituto De Amicis, dott. Filippo Gervasi e i suoi collaboratori scolastici, i genitori che hanno accolto l’invito e i giovanissimi allievi che hanno dato prova di grande determinazione e coraggio