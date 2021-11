Prefettura – Il Piano dei controlli del super green pass

CORONAVIRUS: DECRETO-LEGGE 26 novembre 2021 n. 172. Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali.

In sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, tenutosi nella mattina del 30 novembre 2021 presso la Prefettura di Enna, il Prefetto di Enna, Dott.ssa Matilde Pirrera, ha condiviso una bozza del piano dei controlli, previsto dall’art. 7 del D.L. 172/2021, con i vertici delle locali Forze di Polizia, con il Direttore dell’Azienda Sanitaria Provinciale, con il Presidente del Libero Consorzio Comunale di Enna nonché con i Sindaci della Provincia, accompagnati con i Comandanti delle rispettive Polizie Municipali.

Il piano – in attesa delle ultime indicazioni ministeriali al riguardo – è finalizzato alla programmazione ed effettuazione costante di controlli, anche a campione, in modo da garantire il rispetto dell’obbligo del possesso delle certificazione di cui all’articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021.

In via preventiva, si provvederà a notiziare i dirigenti scolastici dei comuni della provincia, tramite l’ufficio scolastico provinciale, affinché venga fornita una corretta e completa informazione alle famiglie, con particolare riferimento a quelle degli studenti che utilizzano il pubblico trasporto.

Inoltre, verranno sensibilizzate al rispetto delle nuove disposizioni le aziende che curano in provincia il trasporto pubbliche nonché le associazioni di categoria riconducibili alle seguenti tipologie merceologiche: strutture alberghiere, cinema teatri, palestre, bar e ristoranti.

Infine, il Prefetto, al fine di agevolare la vaccinazione della cittadinanza, ha esortato i Sindaci a rendersi parte attiva con le farmacie ed i medici di base presenti sul territorio affinché cooperino con gli HUB nell’effettuazione della campagna vaccinale.