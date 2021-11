ASP Enna. Attivato l’ambulatorio pediatrico di prevenzione in età scolare

Inaugurato l’Ambulatorio Pediatrico di Prevenzione in età scolare per specifiche fasce di alunni frequentanti la prima, terza, quinta elementare e prima e terza media. L’ambulatorio è situato presso il Poliambulatorio ex Inam di Enna. L’accesso all’ambulatorio sarà su invito del Servizio di Medicina Scolastica alle scuole e successiva prenotazione dei genitori. A scoprire la targa dell’Ambulatorio Pediatrico, il Direttore del Dipartimento Materno Infantile, Dott.ssa Loredana Disimone, in presenza del Direttore di Distretto Dott.ssa Antonietta Mazzurco e del Pediatra Responsabile di Medicina Scolastica Dott. Rosario Colianni che sarà coadiuvato dall’ infermiere Professionale Rina Catania per le visite ai bambini.

“La prevenzione è un momento molto importante perché con essa è possibile anticipare e vanificare l’insorgenza di tante malattie. L’Assessorato alla Sanità ha pertanto disposto con la circolare n°1110 del 9/4/03 le visite di prevenzione per gli alunni”, sottolinea Rosario Colianni.

“Le visite riguarderanno: il controllo visivo (comprendente anche il controllo per il daltonismo), il controllo di crescita auxologica, il controllo uditivo, il controllo odontoiatrico; il controllo ortopedico per il piede (terza elementare) e la colonna (prima e terza media). Per i bambini a rischio sarà inoltre effettuato lo screening per il diabete, lo screening per l’intolleranza al glutine e per la malattia reumatica. Per le ragazze di terza media sarà data la possibilità di eseguire lo screening per lo stato di portatore di Talassemia. Tutti i casi riscontrati degni di nota saranno indirizzati con ricettario in esenzione Ticket agli specialisti di branca di secondo livello per tutti gli accertamenti del caso”