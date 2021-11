Meteo Piazza Armerina : Weekend soleggiato ma peggiora domenica

Il weekend inizierà con una rimonta dell’anticiclone, portando il termometro a temperature piacevoli 16/17°C, già prima del termine del fine settimana, avremo a che fare con una nuova fase meteorologica piuttosto instabile che dal pomeriggio di domenica porterà nuove piogge.

Sabato 20/11/2021

Sarà una giornata soleggiata non escludo la possibilità di qualche addensamento nuvoloso ma senza fenomeni, le temperature saranno in aumento, la massima registrata sarà di 17°C, la minima 8°C ( non escludo valori intorno ai 6°C in periferia zona nord Piazza Armerina).

Domenica 21/11/2021

Sarà una giornata prevalentemente nuvolosa, dove dal pomeriggio assisteremo ad un ulteriore peggioramento delle condizioni atmosferiche con piogge e temperature in calo.

La temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima 8°C.