Grande successo per la giornata di predonazioni dell’AVIS

Sono state circa quaranta le persone, la maggior parte età compresa tra i diciotto e i venticinque anni, che, durante la giornata di promozione organizzata dall’ Avis di Enna, grazie al supporto del Centro trasfusionale dell’ Umberto I, hanno effettuato, all’interno dell’ autoemoteca dell’ASP, la predonazione che li porterà a diventare donatori di sangue.

La manifestazione “Save the date…Save the life”, realizzata giovedì 18 novembre in via Salvatore Mazza, con la collaborazione delle associazioni universitarie Kampus, Confederazione degli studenti e Koinè che hanno raccolto tra i loro iscritti molti aspiranti donatori è il risultato di quanto i ragazzi sentano loro i valori dell’altruismo e della solidarietà.

Ancora una volta l’Università Kore ha risposto con entusiasmo alle attività realizzate dall’ Avis, che ringrazia il Presidente Cataldo Salerno per la disponibilità.

“ E’ un risultato – dichiara Angelo Perri, presidente dell’ Avis di Enna – molto importante quello raggiunto durante questa giornata. Eravamo certi che i ragazzi avrebbero accolto il nostro appello ad unirsi alla fantastica famiglia dei donatori di sangue”.

È il gioco di squadra la vera forza dell’ Avis di Enna. Lo sanno bene Greta, Alessia, Martina e Alisea, giovani e grintose volontarie che, ogni giorno, dedicano il loro tempo all’ Associazione ed con il loro entusiasmo, le loro idee e soprattutto con il loro altruismo contribuiscono a farla crescere e di conseguenza a salvare la vita di molte persone. I loro sorrisi hanno accompagnato, durante la manifestazione, tutti i giovani che, come loro hanno scelto di stare accanto a chi lotta ogni giorno per sopravvivere e per farlo aspetta una trasfusione di sangue.

“Vogliamo rivolgere un grazie particolare – sottolineano dall’ Associazione – al dott. Angelo Contrino per la professionalità messa a disposizione di tutti gli aspiranti donatori ed il dott. Francesco Spedale per il continuo supporto nei confronti della nostra Associazione. Grazie – continuano gli avisini – all’amica Rita Nicosia, che risponde sempre con entusiasmo ai nostri inviti e mette sempre a servizio dell’ Avis la sua esperienza di infermiera. Grazie anche ai ragazzi del Sud che, oltre ad essere tra i primi ad aver effettuato la predonazione, si sono messi a disposizione dei nostri volontari fornendo un supporto logistico utile alla buona riuscita della manifestazione. Grazie anche al Sindaco di Enna, dott. Maurizio Di Pietro”.