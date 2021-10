È morto Rossano Rubicondi, famoso con i reality

Rossano Grazie per il percorso fatto insieme, per i litigi, le incazzature ma anche i chiarimenti e le risate, tantissime, che abbiamo fatto insieme. » Così, con un tweet, la conduttrice tv Simona Ventura annuncia la morte di Rossano Rubicondi, attore e modello italiano, più conosciuto per essere stato il quarto marito della miliardaria americana Ivana Trump. Aveva 49 anni, era stato scelto nel 2008 come concorrente per la sesta edizione del reality show italiano L’isola dei famosi su Rai 2 condotta proprio da Simona VENTURA. Sono sconosciute, al momento, le cause della morte, ma pare che Rubicondi fosse malato da circa un anno.