Ex Provincia. Rinnovato il sito istituzionale al passo con i tempi

Debutta questa mattina in rete il nuovo sito istituzionale del Libero Consorzio Comunale di Enna. Interamente rinnovato secondo le linee guida dell’Anac per meglio rispondere alle esigenze dei cittadini e dell’Amministrazione chiamata a rendere trasparente e immediatamente visionabile la propria attività. Una nuova veste grafica che si associa ad un migliore livello di servizi da offrire agli utenti. Una nuova vetrina istituzionale che apre il portone virtuale del Palazzo consegnando direttamente le chiavi al cittadino. Tramite lo SPID infatti ciascun utente potrà entrare nel faldone della pratica o piuttosto del provvedimento a suo carico e seguire l’iter amministrativo, senza doversi recare direttamente negli uffici. Due altre novità riguardano la nuova versione del sito che punta sull’informazione e sul nuovo PNRR.

La prima è l’immediata consultazione del portale istituzionale di informazione. Basterà linkare su Enna Magazine, giornale online, e consultare le news riguardanti l’attività dell’Ente per acquisire informazioni in tempo reale sulla viabilità, sull’edilizia scolastica, sui lavori pubblici e sulla promozione turistica del territorio, attività ritenute strategiche per l’Ente. Tramite Enna Magazine si potrà accedere a Scopri Enna, il portale turistico dell’Ente che offre al turista informazioni utili sui 20 comuni e sui servizi. Altra novità è una sezione interamente dedicata al nuovo PNRR. ” E’ una sfida- commenta il segretario generale dell’Ente, Michele Iacono- che vogliamo cogliere nonostante rappresentiamo una piccola amministrazione, interpretando il ruolo di organismo intermedio, tra il Governo e il territorio chiamato a coordinare un’opportunità epocale. Uno strumento che ambisce a cambiare rotta nella direzione delle sei missioni cardine quali tra gli altri la digitalizzazione, la transizione ecologica, la mobilità sostenibile e l’inclusione sociale. Uno spazio virtuale dove fare dialogare il territorio e dove creare le condizioni per avviare un processo unitario ed efficace. Argomento questo che riteniamo di fondamentale importanza tanto da prevedere da qui alla fine del mese di novembre una giornata formativa sul PNRR con autorevoli relatori che vedrà la partecipazione attiva di tutti gli amministratori locali del territorio”. ​