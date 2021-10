Prosegue, nei Comuni della provincia di Enna, la campagna vaccinale di prossimità

Prosegue, nei Comuni della provincia di Enna, la campagna vaccinale di prossimità con nuove sessioni vaccinali contro il Covid19.

La Direzione dell’ASP, con la nota inviata ai Sindaci e sottoscritta dalla dott.ssa Laura Calabretta, responsabile del Contact Tracing, nel sottolineare che “l’adesione alla campagna vaccinale e il raggiungimento di una soglia di elevata copertura rappresentano oggi l’unica arma per arginare il propagarsi della patologia da COVID 19”, ha comunicato l’agenda delle prossime sedute per i non vaccinati, dai 12 anni in su, nei Comuni lontani dai Centri Vaccinali.

Oggi, 11 ottobre, ad Agira, saranno eseguite le vaccinazioni dalle ore 10:00 alle 18:00. Prossime sedute, sempre nella città agirina, saranno il 12 e il 15 ottobre.

Nel Comune di Catenanuova, la prima seduta è oggi, 11 ottobre, e, successivamente, il 15 ottobre, dalle 10:00 alle 18:00.

Nelle città di Pietraperzia, Barrafranca e Valguarnera, si vaccinerà mercoledì 13 ottobre dalle ore 10:00 alle 18:00.

Giovedì 14 ottobre, le sedute si terranno dalle 10:00 alle 18:00 a Centuripe e a Regalbuto.

A Cerami, giovedì 14 ottobre, dalle 15:00 alle 17:00. Nel Comune di Capizzi, sempre giovedì 14 ottobre, dalle 10:30 alle 13:30.

A Villarosa e a Nissoria, si vaccinerà venerdì 15 ottobre, dalle ore 10:00 alle 18:00.