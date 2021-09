Meteo Piazza Armerina: weekend mite con temperature piacevoli

Meteo Piazza Piazza : Weekend mite.

Questo weekend sarà caratterizzato da una nuova ondata di caldo fuori stagione entriamo nei dettagli :

Venerdi 24/09/2021

Sarà una giornata prevalentemente nuvolosa con la possibilità di qualche debole pioggia tra le prime ore del mattino e il pomeriggio, la possibilità è bassa 40%. Temperature : Max: 24°C, Min: 16°C. Sabato 25/09/2021 Sarà una giornata soleggiata con qualche nube innocua. Temperature : Max : 27°C, Min : 17°C. Domenica 26/09/2021 Sarà una giornata prevalentemente nuvolosa Temperature : Max : 28°C, Min : 16°C

COME SI FORMANO GLI URAGANI

𝘾𝙊𝙈𝙀 𝙎𝙄 𝙁𝙊𝙍𝙈𝘼 𝙐𝙉 𝙐𝙍𝘼𝙂𝘼𝙉𝙊?

Un uragano è il fenomeno più pericoloso in meteorologia, è un vortice di bassa pressione caratterizzato da fronti temporaleschi che segue un movimento rotatorio, creando danni, allagamenti. L’uragano si forma nelle acque più calde della terra ovvero l’oceano. L’uragano si definisce in due modi :

Se si forma nell’Atlantico e del Pacifico settentrionale prende il nome di URAGANO ATLANTICO, mentre se colpisce le regioni asiatiche viene detto tifone.

Un’ uragano nasce in seguito all’ evaporazione di notevoli quantità d’ Acqua marina, la cui condensazione causa un rilascio di energia.

El nino è la causa per far creare un Uragano in Messico, nell’ Oceano Pacifico a causa del riscaldamento dell’oceano.

Una volta generato, prosegue il suo viaggio verso altre latitudini, sospinto da venti potentissimi e senza una durata prestabilita.

Alcuni nomi degli uragani più potenti ma la lista è sempre in aggiornamento :

KATRINA, SANDY, IDA, KETSANA.

Alche gli Stati Uniti sono frequentemente colpiti da uragani.

Purtroppo i cicloni grazie al riscaldamento globale si formano anche in Italia, ciclone mediterraneo ha sfiorato la Sicilia nel 2020.

Le trombe d’aria sono più frequenti soprattutto il nord Italia.

Un tifone o un ciclone tropicale diventa quando i venti superano i 118 km /h. Vengono classificati a categorie.

Categoria 1 : venti che arrivano a 153 km/h

Categoria 2: venti che arrivano a 177 km /h

Categoria 3: venti che arrivano a 208 km /h

Categoria 4: venti che arrivano a 251 km / h.

Categoria 5: venti che superano i 252 km /h.

Categoria Velocità del vento Frequenza relativa Danni potenziali

mph km/h m/s

F0 40–72 64–116 18-32 38.9% Danni leggeri. Alcuni danni ai comignoli e caduta di rami, cartelli stradali divelti. Esempio danni categoria F0

F1 73–112 117–180 33-50 35.6% Danni moderati. Asportazione di tegole; danneggiamento di case prefabbricate; auto fuori strada. Esempio danni categoria F1

F2 113–157 181–253 51-72 19.4% Danni considerevoli. Scoperchiamento di tetti; distruzione di case prefabbricate; ribaltamento di camion; sradicamento di grossi alberi; sollevamento di auto da terra. Esempio danni categoria F2

F3 158–206 254–332 72-92 4.9% Danni gravi. Asportazione tegole o abbattimento di muri di case in mattoni; ribaltamento di treni; sradicamento di alberi anche in boschi e foreste; sollevamento di auto pesanti dal terreno. Esempio danni categoria F3

F4 207–260 333–418 93-116 1.1% Danni devastanti. Distruzione totale di case in mattoni; strutture con deboli fondamenta scagliate a grande distanza; sollevamento totale di auto ad alta velocità. Esempio danni categoria F4

F5 261-318 418-512 117-142 Meno dello 0.1% Danni incredibili. Case sollevate dalle fondamenta e scaraventate talmente lontano da essere disintegrate; automobili scaraventate in aria come missili per oltre 100 metri; alberi sradicati.

A cura di

David Cartarrasa

